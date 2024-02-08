У Білгороді запущено сирену ракетної небезпеки: працює ППО

У Білгороді та Білгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки. Про це повідомив у своєму Telegram каналі місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.



«Якщо ви знаходитесь вдома – не підходите до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття чи інше безпечне місце», - додав він.



Міністерство оборони РФ також уточнило, що близько 16.30 їхня система ППО «зупинила» спробу атакувати із застосуванням БпЛА літакового типу об'єкти на території Білгородської області.



Місцеві жителі тим часом змогли зафіксувати роботу російської протиповітряної оборони, звуки якої вони опублікували у своїх коротких відео.



Нагадаємо, у російському Білгороді в середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій нібито через «приліт».