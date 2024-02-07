Российский Белгород попал под обстрел

Сегодня под обстрел попал российский Белгород. Фото: Жесть Белгород/Telegram

В российском Белгороде в среду, 7 февраля, вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций якобы из-за «прилета». Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Очевидцы сообщают в сети, что снаряд попал в котельную завода ЖСК-1 и цех метизов.

Также местные жители заявили, что боеприпас попал в кабину грузовика.

Позже российские телеграм-каналы опубликовали несколько видео с моментами «прилетов» и вызванных ими последствий.

Российское Министерство обороны заявило, что около 16:30 (по московскому времени — Ред.) «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО РФ были уничтожены 7 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил: «По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Также российский губернатор отметил, что в городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

«В Белгородском районе различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия», — добавил он.

Напомним, ровно 40 дней назад, 30 декабря 2023 года, центр российского Белгорода подвергся удару, в результате которого погибло более двадцати человек.