В Белом доме отреагировал на отставку Залужного

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Об этом он заявил на брифинге.



«Зеленский — главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и он может решать, кто будет в военном руководстве. В этом и состоит гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с тем, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами», — добавил Кирби.



Напомним, сегодня Зеленский подписал указ о увольнение Валерия Залужного и о назначение нового Главнокомандующего Александра Сырского.