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У Білому домі відреагували на відставку Залужного

08 лютого 2024, 23:03

У Білому домі відреагували на відставку Залужного

Координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України. Про це він заявив на брифінгу.

«Зеленський – головнокомандувач своїми Збройними Силами і може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. У цьому полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми працюватимемо з тим, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю із нашими українськими колегами», – додав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного та призначення нового Головнокомандувача Олександра Сирського.

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