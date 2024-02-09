В Украине подтвердили гибель более 500 детей от рук оккупантов

Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



«По состоянию на утро 9 февраля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 523 ребенка погибли и более 1218 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что более 1741 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.



Больше всего детей получили травмы в таких областях: Донецкой — 509, Харьковской — 328, Херсонской — 146, Киевской — 130, Днепропетровской — 111, Николаевской — 101, Запорожской — 100, Черниговской — 72, Луганской — 67 детей.



Напомним, 8 февраля в результате обстрела врагом г. Селидово Донецкой области ранен 7-летний мальчик.