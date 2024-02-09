В Україні підтвердили загибель понад 500 дітей від рук окупантів

Понад 500 українських дітей загинули та понад 1200 отримали поранення внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



«Станом на ранок 9 лютого 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 523 дитини загинули та понад 1218 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що понад 1741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.



Найбільше дітей отримали травми у таких областях: Донецькій – 509, Харківській – 328, Херсонській – 146, Київській – 130, Дніпропетровській – 111, Миколаївській – 101, Запорізькій – 100, Чернігівській – 72, Луганській – 67 дітей.



Нагадаємо, 8 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Селидове Донецької області поранено 7-річного хлопчика.