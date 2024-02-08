В результате российского удара по Селидово погибла женщина-сторож, 7 жителей ранены

Под российский обстрел попал детский сад в Селидово, женщина-сторож погибла. Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате ночного обстрела Селидовской громады российскими войсками погибла женщина 1973 года рождения, которая работала сторожем в детском саду, 7 жителей ранены. Об этом сегодня сообщила Селидовская городская военная администрация.

Отмечается, что повреждены 7 админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средства. Также повреждены линии электросетей, город частично обесточен.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что среди семи раненых — 6-летний мальчик. Также ранения получили пять женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 51-летний мужчина. Все они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ушибами. У ребенка, к тому же, диагностирована резаная рана головы.

«Шесть пострадавших находились по местам жительства, а одна из женщин, работавшая сторожем и находившаяся в служебном помещении, погибла и была деблокирована из-под завалов разрушенного административного здания», — отметили в областной прокуратуре.

Также сообщается, что в местах попадания российских ракет, тип которых выясняется, повреждены несколько жилых домов, учебных заведений, часть из них разрушена до основания.

Напомним, ночью 8 февраля, примерно с 00:25 до 00:30, произошел российский обстрел города Селидово в Донецкой области.