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Спасатели доставили воду в пять населенных пунктов Донецкой области

09 февраля 2024, 12:44

Спасатели доставили воду в пять населенных пунктов Донецкой области

Спасатели доставили воду в Донецкую область. Фото: ГСЧС Спасатели доставили воду в Донецкую область. Фото: ГСЧС

Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, многие населенные пункты Донецкой области остались без централизованного водоснабжения, поэтому спасателям приходится доставлять воду самостоятельно. Об этом сообщает ГСЧС. 

«Спасатели ежедневно подвозят людям питьевую и техническую воду. Вчера доставили воду в: Торецк, Константиновку, Мирноград, Украинск и Новоэкономическое», — говорится в сообщении. 

Ранее спасатели Донецкой области уже подвозили техническую и питьевую воду для жителей трех населенных пунктов: Мирноград, Константиновка и Торецк.

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