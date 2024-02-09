Спасатели доставили воду в пять населенных пунктов Донецкой области

Спасатели доставили воду в Донецкую область. Фото: ГСЧС

Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, многие населенные пункты Донецкой области остались без централизованного водоснабжения, поэтому спасателям приходится доставлять воду самостоятельно. Об этом сообщает ГСЧС.



«Спасатели ежедневно подвозят людям питьевую и техническую воду. Вчера доставили воду в: Торецк, Константиновку, Мирноград, Украинск и Новоэкономическое», — говорится в сообщении.



Ранее спасатели Донецкой области уже подвозили техническую и питьевую воду для жителей трех населенных пунктов: Мирноград, Константиновка и Торецк.