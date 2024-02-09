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Рятувальники доставили воду до п'яти населених пунктів Донецької області

09 лютого 2024, 12:44

Рятувальники доставили воду до п'яти населених пунктів Донецької області

Рятувальники доправили воду до Донецької області. Фото: ДСНС Рятувальники доправили воду до Донецької області. Фото: ДСНС

Через постійні обстріли російських окупантів, багато населених пунктів Донецької області залишилися без централізованого водопостачання, тому рятувальникам доводиться доставляти воду самостійно. Про це повідомляє ДСНС.

«Рятувальники щодня підвозять людям питну та технічну воду. Вчора доставили воду до: Торецька, Костянтинівки, Мирнограда, Українська та Новоекономічного», — йдеться у повідомленні.

Раніше рятувальники Донецької області вже підвозили технічну та питну воду для мешканців трьох населених пунктів: Мирноград, Костянтинівка та Торецьк.

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