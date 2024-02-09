Под Авдеевкой правоохранители и военные задержали раненого оккупанта

Полицейские «Білі янголи» и украинские военные задержали российского оккупанта под Авдеевкой. Фото: полиция

Полицейские «Білі янголи» и украинские военные задержали российского оккупанта под Авдеевкой Донецкой области. Захватчик должен был забрать с поля боя своих раненых, однако попал под огонь ВСУ, получил ранения и заблудился. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Полицейские вместе с военными направлялись на спасение раненого гражданского. На улице они увидели мужчину в форме и задержали его», — говорится в сообщении.



Как отмечается, российский военный был осужден в России за нанесение тяжких телесных повреждений и прибыл в Украину для участия в боевых действиях, за что ему пообещали амнистию. Уроженец Республики Татарстан с позывным «Мелкий» воевал в штрафном подразделении «Шторм-Z», которое сейчас штурмует Авдеевку.



«Белые ангелы» доставили пленника в общую группу Нацполиции и СБУ по расследованию военных преступлений России, а также оказали медицинскую помощь.



Напомним, российские военные сняли с дрона факт расстрела украинских военнослужащих у Алебастрового пруда восточнее Клещиевки. На записи видно, что украинские военные сдаются в плен — выходят с поднятыми руками.