Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта

Поліцейські «Білі ангели» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Фото: поліція

Поліцейські «Білі янголи» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою Донецької області. Загарбник мав забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під вогонь ЗСУ, отримав поранення та заблукав. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Поліцейські разом з військовими прямували на порятунок пораненого цивільного. На вулиці вони побачили чоловіка у формі та затримали його», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, російський військовий був засуджений у Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень і прибув до України для участі в бойових діях, за що йому пообіцяли амністію. Уродженець Республіки Татарстан з позивним «Дрібний» воював у штрафному підрозділі «Шторм-Z», який наразі штурмує Авдіївку.



«Білі ангели» доставили його до загальної групи Нацполіції та СБУ з розслідування військових злочинів Росії, а також надали медичну допомогу.



Нагадаємо, російські військові зняли з дрона факт розстрілу українських військовослужбовців біля Алебастрового ставка на схід від Кліщіївки. На записі видно, що українські військові здаються в полон виходять з піднятими руками.