В России нашли похищенных украинских детей

Международные следователи совместно с Европолом установили местонахождение как минимум восьми украинских детей, которых вывезли в Россию, пишет BILD.



Несовершеннолетние, по всей видимости, были депортированы на территорию РФ во время российского вторжения. По данным Европола, информация о детях была передана украинскими властями.



«Мы надеемся, что дети смогут быстро вернуться домой», — сказал Винсент Силлессен из отдела по международным преступлениям голландской полиции.



Местонахождение детей не раскрывается, однако известно, что их обнаружили с помощью цифровых источников и системы распознавания лиц.



В операции принимали участие эксперты из Великобритании, Австралии и США. Международный уголовный суд в Гааге ранее выдал международные ордеры на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в похищение украинских детей.



Напомним, Украине удалось вернуть 12-летнего ребенка, который находился на временно захваченной территории Украины, а затем оккупанты отправили его в РФ.