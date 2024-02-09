У Росії знайшли викрадених українських дітей

Міжнародні слідчі спільно з Європолом встановили місцезнаходження щонайменше восьми українських дітей, яких вивезли до Росії, пише BILD.



Неповнолітні, мабуть, були депортовані на територію РФ під час російського вторгнення. За даними Європолу, інформацію про дітей було передано українській владі.



«Ми сподіваємося, що діти зможуть швидко повернутися додому», - сказав Вінсент Сіллессен з відділу з міжнародних злочинів голландської поліції.



Місцеперебування дітей не розкривається, проте відомо, що їх виявили за допомогою цифрових джерел та системи розпізнавання осіб.



В операції брали участь експерти з Великобританії, Австралії та США. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі раніше видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у викраденні українських дітей.



Нагадаємо, Україні вдалося повернути 12-річну дитину, яка знаходилася на тимчасово захопленій території України, а потім окупанти відправили її до РФ.