Украина вернула 12-летнего мальчика, который находился более года в оккупации и 4 месяца в РФ

Украина вернула 12-летнего парня. Фото: Дмитрий Лубинец

С первых дней полномасштабной войны Украине удалось вернуть 12-летнего ребенка, который находился на временно захваченной территории Украины, а затем оккупанты отправили его в РФ. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



По словам Лубинца, мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения РФ находился под оккупацией около 18 месяцев, и еще четыре месяца — на территории России, где учился в местной школе.



Маме ребенка, которая является военнослужащей ВСУ, не удалось самостоятельно забрать ребенка. Она обратилась с этой просьбой к омбудсмену.



Напомним, с временно оккупированной территории Украина вернула еще одного подростка, который ранее учился в Мариупольском профессиональном строительном колледже.