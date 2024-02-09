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Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским: обсудили план действий ВСУ на 2024 год

09 февраля 2024, 16:46

Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским: обсудили план действий ВСУ на 2024 год

Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским. Фото: Минобороны Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским. Фото: Минобороны

В пятницу, 9 февраля, министр обороны Украины Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Стороны обсудили детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что также были затронуты такие темы:

  • повышение качества обучения;
  • обеспечение учебных центров;
  • подготовка новых инструкторов;
  • учет современного опыта.

«Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!», — подытожил Умеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля в вечернем видеообращении сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский. 

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