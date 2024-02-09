Умєров провів першу робочу нараду з Сирським: обговорили план дій ЗСУ на 2024 рік

Умєров провів першу робочу нараду з Сирським. Фото: Міноборони

У п'ятницю, 9 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Сторони обговорили детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.



«Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та своєчасне задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів», – йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві уточнили, що також торкнулися таких тем:

підвищення якості навчання;

забезпечення учбових центрів;

підготовка нових інструкторів;

облік сучасного досвіду

«Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!», — підсумував Умєров.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого у вечірньому відеозверненні повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем було призначено Олександра Сирського.