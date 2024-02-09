  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Умєров провів першу робочу нараду з Сирським: обговорили план дій ЗСУ на 2024 рік

09 лютого 2024, 16:46

Умєров провів першу робочу нараду з Сирським: обговорили план дій ЗСУ на 2024 рік

Умєров провів першу робочу нараду з Сирським. Фото: Міноборони Умєров провів першу робочу нараду з Сирським. Фото: Міноборони

У п'ятницю, 9 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Сторони обговорили детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

«Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та своєчасне задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів», – йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві уточнили, що також торкнулися таких тем:

  • підвищення якості навчання;
  • забезпечення учбових центрів;
  • підготовка нових інструкторів;
  • облік сучасного досвіду

«Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!», — підсумував Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого у вечірньому відеозверненні повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем було призначено Олександра Сирського.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Сирський Рустем Умєров
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
14:22
Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
12:50
У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому
11:58
Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку
11:25
Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці
09:45
Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка
08:35
ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб
23:07
Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку
20:30
На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів
15:35
Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку
11:59
В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків
09:52
У РФ очікується примусова мобілізація після президентських виборів — Лисогор
08:30
В Авдіївці ситуація продовжує погіршуватися — DeepState
усі новини
17:00
Фінляндія підготувала новий пакет військової допомоги для України
16:59
Прикордонники ліквідували 11 окупантів у Луганській області
16:46
Умєров провів першу робочу нараду з Сирським: обговорили план дій ЗСУ на 2024 рік
16:30
На заводах Росії прогнозують ще більше аварій – розвідка Британії
16:05
Вибухотехніки знешкодили крилату ракету Х-101, що впала у Львівській області
15:25
Норвегія надасть Україні додаткові системи ППО NASAMS
14:47
У Росії знайшли викрадених українських дітей
14:26
Окупанти використовують хімзброю на Таврійському напрямку
13:59
Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта
13:44
«Полонених не брати!»: Окупанти розстріляли українських військових під Кліщіївкою
13:30
На порядку денному нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
13:16
США продовжать постачання озброєнь для ППО України
12:58
Українських військовополонених у збитому Іл-76 не було — секретар РНБО
12:44
Рятувальники доставили воду до п'яти населених пунктів Донецької області
12:17
Залужному, Буданову та Агеєву присвоєно звання Герой України
11:55
Енергетики повернули світло до будинків 2 530 сімей
11:27
Глава Донецької ОДА офіційно представив двох своїх заступників
11:10
Колаборанту загрожує довічне ув'язнення: встановив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоб стежити за кораблями ЗСУ
10:25
ВКС РФ провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в», якою хотіли раніше вдарити по Україні
10:12
Окупанти за добу обстріляли Краматорський, Бахмутський та Покровський райони: пошкоджені будикни, школа та готель
усі новини
ВІДЕО
Прикордонники ліквідували окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Прикордонники ліквідували 11 окупантів у Луганській області
09 лютого, 16:59
Поліцейські «Білі ангели» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Фото: поліція Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта
09 лютого, 13:59
Окупанти вбивають того, хто здався в полон. Фото: кадр із відео «Полонених не брати!»: Окупанти розстріляли українських військових під Кліщіївкою
09 лютого, 13:44
Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. Фото: Олег Синєгубов РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік
09 лютого, 08:59
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено
08 лютого, 10:41
Атака «шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті
08 лютого, 08:55

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама