Защитник, который 2 года был в российском плену, трагически погиб в ДТП

Юрий Галкин. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Юрия Галкина, которого вернули в Украину во время обмена военнопленных 31 января, сбил автомобиль. Трагедия случилась 8 февраля. Подробности сообщила в Instagram его дочь Валерия.

«Сегодня моего отца не стало. Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену. Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь», - сообщила Валерия.

Юрий Галкин вернулся в Украину в рамках обмена 31 января, тогда вернулись 207 защитников. Известно, что он проживал в Покровске Донецкой области.