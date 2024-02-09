Захисник, який 2 роки був у російському полоні, трагічно загинув у ДТП

Юрій Галкін. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених 31 січня, збив автомобіль. Трагедія сталася 8 лютого. Подробиці повідомила у Instagram його дочка Валерія.

«Сьогодні мого батька не стало. Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки у полоні. Він просто переходив дорогу, і його збила машина. Я чекала на твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся», - повідомила Валерія.

Юрій Галкін повернувся до України в рамках обміну 31 січня , тоді повернулися 207 захисників. Відомо, що він мешкав у Покровську Донецької області.