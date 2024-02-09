В Киев приехала делегация демократов и республиканцев из Конгресса США

Делегация США в Киеве. Фото: Бриджит Бринк

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет глава комитета по разведке. Об этом сообщает посол США в Украине Бриджит Бринк.

По словам Бринк, делегацию возглавляет глава комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, также в составе – члены этого же комитета республиканец Фрэнч Гилл, демократ Джейсон Крау, демократ Эбигейл Спанбергер и член комитета по финансовым услугам, республиканец Зак Нанн.

Напомним, вчера Сенат США проголосовал за начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине. Этот законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.