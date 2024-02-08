Сенат США проголосовал за начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине

Верхняя палата американского Конгресса сегодня, 8 февраля, приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает «Европейская правда».

60 сенаторов проголосовали «за» рассмотрение по сокращенной процедуре пакета, предусматривающего в общей сложности 95 миллиардов долларов помощи для ключевых союзников США.

В частности, этот законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу также голосами минимум 60 членов Сената США после дебатов. Вероятно, это голосование состоится уже в конце февраля, поскольку сенаторы со следующей недели уходят на двухнедельный перерыв.