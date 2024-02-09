До Києва приїхала делегація демократів та республіканців із Конгресу США

Делегація США у Києві. Фото: Бріджіт Брінк

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки. Про це повідомляє посол США в Україні Бріджіт Брінк.

За словами Брінк, делегацію очолює голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, також у складі – члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократ Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.

Нагадаємо, вчора Сенат США проголосував за початок розгляду законопроекту про допомогу Україні . Цей законопроект передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль щодо протистояння агресії РФ. Однак шанси на його схвалення у Палаті представників поки що залишаються невизначеними.