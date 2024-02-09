РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны

РФ совершила 815 химических атак с 24 февраля 2022 года, только четверть из этих случаев - в январе 2024 года. Об этом сообщает Командования сил поддержки ВСУ.

"815 раз Россия применяла химические атаки с начала широкомасштабного вторжения. Только за январь 2024 года зафиксировано 229 таких случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего враг использует гранаты типа К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Украинские военные каждый день фиксируют до 10 случаев применения химических веществ. Подразделения РХБ разведки документируют случаи использования опасных химических веществ и передают следственным органам.