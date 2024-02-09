РФ здійснила 815 хімічних атак з початку повномасштабної війни

РФ здійснила 815 хімічних атак з 24 лютого 2022 року, лише чверть із цих випадків - у січні 2024 року. Про це повідомляє Командування сил підтримки ЗСУ.



«815 разів Росія застосовувала хімічні атаки з початку широкомасштабного вторгнення. Тільки за січень 2024 року зафіксовано 229 таких випадків», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати типу К-51, РГР, РГ-В, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.



Українські військові щодня фіксують до 10-ти випадків застосування хімічних речовин. Підрозділи РХБ розвідки документують випадки використання небезпечних хімічних речовин та передають слідчим органам.