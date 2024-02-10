Несовершеннолетние на пилоне: В оккупированном Луганске проводят проверку

В оккупированном Луганске так называемая «полиция» заинтересовалась делом о конкурсе танцев, в котором, предварительно, участвовали несовершеннолетние.



Глава Следкомитета РФ, как страны, оккупировавшей украинский Луганск, запросил доклад о ходе доследственной проверки о возможном нарушении прав несовершеннолетних.



Сообщается, что в социальных медиа распространили видео, как в луганском развлекательном заведении якобы несовершеннолетние в открытой одежде участвовали в конкурсе танцев на металлическом шесте (пилоне).