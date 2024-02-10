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Российские оккупанты подобрались к Часов Яру — DeepState

10 февраля 2024, 12:00

Российские оккупанты подобрались к Часов Яру — DeepState

Российские оккупанты подобрались к Часов Яру — DeepState

Российские войска заняли лесной массив южнее Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр Донецкой области. Как сообщают аналитики DeepState, оккупанты начали новую волну наступательных действий, перегруппировав свои силы. В ход идут накопленные живая сила и техника. 

«Снова возвращаемся к проблеме построения инженерно-фортификационных сооружений. Местность Часового Яра дает возможность сделать их мощными и неприступными, но история с подготовкой к обороне снова оставляет желать лучшего. Сейчас противник будет пытаться зайти на высоту, а Силам обороны важно их сдержать и не дать сделать этого», — пришли к выводу аналитики.

Они отмечают, что оккупантов на этом участке становится все больше. 

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