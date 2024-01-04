Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута

На Бахмутском направлении ВС РФ будут пытаться отбить у Сил обороны их позиции. Об этом «Еспресо» рассказал Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Противнику важно вернуть все утраченные позиции, которые были отбиты Силами обороны Украины и занять необходимый плацдарм для штурма Часов Яра. Также оккупанты намерены развивать успех в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска», — сообщил Федоренко.

Он отметил, что для РФ план остается неизменным — оккупанты хотят полностью захватить Луганскую и Донецкую области, а также восстановить свое положение в Харьковской области. Сейчас ВС РФ пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра. Однако Силам обороны пока что удалось стабилизировать ситуацию.

«Подобная ситуация у нас была весной 2023 года. Именно тогда мы сражались за дорогу между Часов Яром и Бахмутом. Нам удалось остановить противника, как следствие — отбросить его существенно на 1,5 — 2 км в зависимости от направления», — сказал Федоренко.

По мнению Федоренко, Силам обороны удастся улучшить свое положение и отбросить противника от дороги, позиций, которые он сейчас занимает.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении агрессор наступал у Богдановки и Андреевки Донецкой области.