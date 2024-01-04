Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута

04 января 2024, 16:22

Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута

На Бахмутском направлении ВС РФ будут пытаться отбить у Сил обороны их позиции. Об этом «Еспресо» рассказал Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Противнику важно вернуть все утраченные позиции, которые были отбиты Силами обороны Украины и занять необходимый плацдарм для штурма Часов Яра. Также оккупанты намерены развивать успех в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска», — сообщил Федоренко.

Он отметил, что для РФ план остается неизменным — оккупанты хотят полностью захватить Луганскую и Донецкую области, а также восстановить свое положение в Харьковской области. Сейчас ВС РФ пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра. Однако Силам обороны пока что удалось стабилизировать ситуацию.

«Подобная ситуация у нас была весной 2023 года. Именно тогда мы сражались за дорогу между Часов Яром и Бахмутом. Нам удалось остановить противника, как следствие — отбросить его существенно на 1,5 — 2 км в зависимости от направления», — сказал Федоренко.

По мнению Федоренко, Силам обороны удастся улучшить свое положение и отбросить противника от дороги, позиций, которые он сейчас занимает.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении агрессор наступал у Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Фронт Часов Яр Бахмут

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела погибла женщина, еще двое мужчин травмированы
16:22
Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута
15:45
В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя после захвата Россией
13:55
В России крылатые ракеты хотят оснащать кассетными боеприпасами — ЦНС
12:45
Из-за массового дезертирства раненых российских бойцов не пускают в отпуска — ГУР
12:10
В Крыму обнаружен морской беспилотник с 500 кг взрывчатки — Baza
10:25
Два человека погибли в Херсонской области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки
09:53
Россияне атаковали на шести направлениях — Генштаб ВСУ
08:25
Глава дипломатии ЕС призвал передать Украине ракеты большей дальности
08:00
Центр Курахово ночью подвергся ракетному обстрелу
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января
20:25
«ДНР» задумалась, чем отапливать поселки после закрытия шахт
14:45
На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА
14:16
Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС
12:58
В Луганской области захватчики собираются превратить колонию в пыточную — ОВА
12:30
В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет
12:20
Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
11:40
Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр — Сырский
10:58
Подпольщики обнаружили в Севастополе радиолокационную станцию оккупантов
10:34
Село под Запорожьем подверглось российскому обстрелу, двое погибших
все новости
17:13
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела погибла женщина, еще двое мужчин травмированы
16:57
РФ намерена покупать у Ирана баллистические ракеты, от Северной Кореи она их уже получает — WSJ
16:22
Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута
15:45
В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя после захвата Россией
15:39
Оккупанты ударили по Станиславу: село обесточено, есть жертвы
15:35
Заммэра одного из городов в Одесской области разоблачили на «откатах»
14:35
Денег для нового пакета помощи Украине у США сейчас нет — Кирби
14:26
Кабмин хочет сохранить выплаты для уязвимых категорий ВПЛ, но нужно внести изменения
14:15
Около 2600 уголовных производств по уклонистам передано в суд — Игорь Клименко
13:55
В России крылатые ракеты хотят оснащать кассетными боеприпасами — ЦНС
13:35
В ГУР показали поджог бомбардировщика Су-34
13:25
В результате артобстрела в Марьинской громаде погиб один человек, еще один — получил ранения
12:56
В Харькове возросло число погибших и раненых в результате ракетного удара 2 января
12:45
Из-за массового дезертирства раненых российских бойцов не пускают в отпуска — ГУР
12:10
В Крыму обнаружен морской беспилотник с 500 кг взрывчатки — Baza
11:42
На российском аэродроме в Челябинске сгорел Су-34 — СМИ
11:26
РФ ударила по Кропивницкому: есть погибший и пострадавшие
10:42
Хакеры проникли в систему «Киевстара» за месяцы до атаки и могли похитить данные абонентов — СБУ
10:41
Оккупанты за сутки обстреляли пять громад Донетчины: повреждены дома, школа и детсад
10:25
Два человека погибли в Херсонской области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки
все новости
ВИДЕО
Поджег самолета. Кадр из видео В ГУР показали поджог бомбардировщика Су-34
04 января, 13:35
Обмен пленными Фото: Офис омбудсмена Украина и Россия провели наибольший обмен пленными за время большой войны
03 января, 18:17
Денис Куликовский. Фото: Новости Донбасса Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
03 января, 12:20
Работа ПВО в Белгороде. Кадр из видео В Белгороде раздались мощные взрывы
02 января, 22:27
Фото: Восточный Вариант В оккупировнном Должанске на Луганщине света нет с начала декабря
02 января, 21:05
HIMARS поразил новый комплекс РФ «Ястреб-АВ» Фото: Оперативный ВСУ ВСУ при помощи HIMARS поразили новый комплекс РФ «Ястреб-АВ»
02 января, 19:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама