Япония выделит более 100 млн долларов на восстановление Украины

Япония пообещала выделить 106 млн долларов на помощь в восстановлении Украины от последствий военного вторжения РФ. Об этом передает Kyodo News со ссылкой на источники.



Как отмечается, правительства двух стран на японско-украинской конференции договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве.



По словам источников, помощь в размере 106 млн долларов будет использована для предоставления оборудования для разминирования и временных мостов, а также других ресурсов, срочно необходимых для содействия усилиям по восстановлению разрушенной войной страны.

Япония стремится продемонстрировать свою приверженность поддержке Украины посредством государственно-частного сотрудничества и будет поддерживать японские фирмы, открывающие бизнес в стране.

Известно, что на встрече будут подписаны меморандумы о сотрудничестве, касающиеся медицинского обслуживания, кибербезопасности и проектов ветряных электростанций. Оба правительства планируют начать переговоры по заключению инвестиционного соглашения, направленного на содействие участию японских компаний в проектах реконструкции.

Напомним, Европейский Союз заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро при соблюдении ряда условий.