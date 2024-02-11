Японія виділить понад 100 млн доларів на відновлення України

Японія пообіцяла виділити 106 млн доларів на допомогу у відновленні України від наслідків військового вторгнення РФ. Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела.



Як зазначається, уряди двох країн на японсько-українській конференції домовляться про участь Японії у повоєнному відновленні країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю.



За словами джерел, допомога у розмірі 106 млн доларів буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям щодо відновлення зруйнованої війною країни.

Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці України за допомогою державно-приватного співробітництва та підтримуватиме японські фірми, які відкривають бізнес у країні.

Відомо, що на зустрічі буде підписано меморандуми про співпрацю щодо медичного обслуговування, кібербезпеки та проектів вітряних електростанцій. Обидва уряди планують розпочати переговори щодо укладання інвестиційної угоди, спрямованої на сприяння участі японських компаній у проектах реконструкції.

Нагадаємо, Європейський Союз заявив, що Україна зможе отримувати кошти в рамках узгодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки умов.