На Таврическом направлении увеличивается количество российских пленных: Тарнавский назвал причину

На Таврическом направлении увеличивается количество российских пленных в связи с ростом интенсивности боевых столкновений. Об этом сообщил командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский.



«За последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка оккупантов. Половина из них - за прошедшие сутки, прежде всего на Запорожском направлении», — отметил он.



По словам Тарнавского, общие потери россиян за прошедшие сутки составили 449 человек и 27 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 5 танков, 18 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 1 автомобиль и 1 единица специальной техники.



Также было нейтрализовано 122 дрона разных типов.



Напомним, на Таврическом направлении российские войска к штурмовым пехотным группам все чаще присоединяют бронегруппы. Главная цель россиян – захват Авдеевки и Новомихайловки.