На Таврійському напрямі збільшується кількість російських полонених: Тарнавський назвав причину

На Таврійському напрямі збільшується кількість російських полонених через зростання інтенсивності бойових зіткнень. Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«За останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів. Половина з них — минулої доби, перш за все на Запорізькому напрямку», — зазначив він.



За словами Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби склали 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, за винятком БПЛА. Зокрема, це 5 танків, 18 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 1 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки.



Також було нейтралізовано 122 дрони різних типів.



Нагадаємо, на Таврійському напрямку російські війська до штурмових піхотних груп дедалі частіше приєднують бронегрупи. Головна мета росіян — захоплення Авдіївки та Новомихайлівки.