В 2024 году Украина изготовит тысячи БПЛА дальнего действия — Федоров

Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия, способных нанести глубокие удары по России в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



«Растет категория дальних беспилотников-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1 000 километров. Два года назад такой категории не существовало вообще», — рассказал министр.



По его словам, около 2,5 миллионов долларов в виде грантов были выделены военно-технологическим стартапам в рамках инициативы BRAVE1, созданной правительством в прошлом году, и эта сумма будет увеличена примерно в десять раз в 2024 году.



В отличие от России, где в производстве дронов доминирует государство, подавляющее большинство производителей в Украине являются частными. Федоров сказал, что только одна из 10 компаний, чьи дроны могут летать в окрестностях Москвы или Санкт-Петербурга, является государственной.



В свою очередь уровень производства и поставок Украины в 2023 году увеличился более чем в 120 раз, что является частью более широкой кампании по разработке и производству беспилотников, чтобы сократить отставание от ударных возможностей России.



Федоров добавил, что согласен с оценкой главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что Киев достиг «определенного паритета» с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия.



Напомним, в Украине начала свою работу национальная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Покрова», которая позволяет сбивать с пути навигационные системы «шахедов»