У 2024 році Україна виготовить тисячі БПЛА дальньої дії — Федоров

Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії, здатних завдати глибоких ударів по Росії у 2024 році. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



«Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії взагалі не існувало», — розповів міністр.



За його словами, близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів було виділено військово-технологічним стартапам в рамках ініціативи BRAVE1, створеної урядом минулого року, і цю суму буде збільшено приблизно вдесятеро у 2024 році.



На відміну від Росії, де у виробництві дронів домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними. Федоров сказав, що тільки одна з 10 компаній, чиї дрони можуть літати на околицях Москви або Санкт-Петербурга, є державною.



Своєю чергою рівень виробництва та постачання України у 2023 році збільшився більш ніж у 120 разів, що є частиною ширшої кампанії з розробки та виробництва безпілотників, щоб скоротити відставання від ударних можливостей Росії.



Федоров додав, що погоджується з оцінкою голови української військової розвідки Кирила Буданова про те, що Київ досяг «певного паритету» з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.



Нагадаємо, в Україні розпочала свою роботу національна система радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Покрова», яка дозволяє збивати зі шляху навігаційні системи «шахедів»