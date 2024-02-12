Новейшая украинская система РЭБ сбивает «шахеды» с пути — Forbes

Украинские специалисты нашли уязвимые места в системе навигации «шахедов». Фото: Википедия

В Украине начала свою работу национальная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Покрова», которая позволяет сбивать с пути навигационные системы «шахедов», сообщает американское издание Forbes.

Эта система выдает ложные координаты для дронов-камикадзе. Аналогичная система, например, действует в РФ в окрестностях Кремля, что затрудняет работу навигаторы московских таксистов.

Отмечается, что Украина и раньше сбивала российские беспилотники с помощью «спуфинга» на коротких дистанциях, но новая разработка — «Покрова» — работает на гораздо большем расстоянии.

Эксперт британского оборонного аналитического центра RUSI Томас Витингтон рассказал Forbes, что для этого потребуется сеть идеально синхронизированных передатчиков. Украинцы уже используют подобную синхронизированную систему управления радарами в своей национальной сети ПВО.

«Шахеды» достаточно хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы. Эти дроны работают даже при отсутствии спутникового сигнала, хоть и короткое время. Такое сочетание делает дрон труднодоступным для обычных средств РЭБ, но украинские инженеры разобрали несколько «шахедов» и нашли уязвимые места в их навигации.

Последние модификации «шахедов» оборудованы блоком навигации «Комета-М», который позволяет успешно бороться с мощными радиопомехами, а также позволяет в течение некоторого времени вести дрон по маршруту даже в отсутствие сигнала GPS/ГЛОНАСС. Таким образом обычные РЭБ не в состоянии сбить «Шахеды» с пути, однако украинские инженеры разобрали беспилотники и обнаружили слабые места в их навигационной системе, что и привело к созданию «Покрова».

О том, что система, о разработке которой говорили в командовании ВСУ, начала работать, свидетельствуют в том числе сводки Воздушных сил Украины, в которых с недавних пор начали объявлять не только число сбитых дронов-камикадзе, но и тех, которые «не достигли своих целей». Кроме того, издание обращает внимание на то, что украинским военным всё чаще удается захватывать неповрежденные «шахеды», которые, вероятно, были нейтрализованы именно за счет средств РЭБ. Таким образом делается заключение, что если российский дрон-камикадзе не был сбит, это еще не значит, что он достиг своей цели.

Ранее со слов представителей украинской военной разведки (ГУР) стало известно, что российских операторов «шахедов» готовят в Сирии на аэродроме Шайрат. Их обучают инструкторы из ливанской группировки «Хезболла» и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 ударными дронами типа «Шахед», управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Украинские защитники неба уничтожили 14 беспилотников и Х-59 агрессора.