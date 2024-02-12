Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, серед них є спецназівці

На Авдіївському напрямі Сили оборони України протистоять не лише рядовій армії РФ, а й російським спецназівцям. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Ліховий в ефірі національного телемарафону.



За його словами, останніми днями росіяни залучають більше бронетехніки для наступу.



«Відбуваються зіткнення. Останніми днями ворог почав залучати до наступальних дій бронетехніку: танки, БМП. Іноді це буває один-два, іноді більше», — сказав Ліховий.



Він також додав, що раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп.



За інформацією українського проєкту DeepState, в Авдіївці російські війська за останню добу змогли просунутися на південній та північній околицях міста.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» поговорили про ситуацію в Авдіївці із головою міської військової адміністрації Віталієм Барабашем.



