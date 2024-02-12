Войска РФ продвинулись на севере и юге Авдеевки — DeepState

Продвижение оккупантов в Авдеевке. Фото: скриншот DeepState

Российские войска продвинулись на южной и северной окраинах Авдеевки в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты украинского проекта DeepState, которая была обновлена поздним вечером 11 февраля.



Так, на юге города оккупационные войска смогли продвинуться со сторон поселка Опытное и улицы Чернышевского, пытаясь взять в кольцо территорию бывшей базы ПВО «Зенит».



На севере Авдеевке войска РФ продолжают продвигаться к району автобазы и бывшего ресторана «Бревно», чтобы перерезать «дорогу жизни» на Ласточкино, по которой осуществляется основное снабжение гарнизона Авдеевки.







Напомним, «Новости Донбасса» поговорили о ситуации в Авдеевке с главой городской военной администрации Виталием Барабашом.