Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе

Сегодня, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Об этом говорится в сообщение на официальной странице украинского лидера.



На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск.



«Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора. Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ», — говорится в сообщение.



Зеленский заявил, что на Ставке было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.



Также были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.



Напомним, что на прошлой неделе произошли кадровые изменения в Генштабе ВСУ: 8 февраля Зеленский назначил Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, а 9 февраля новым главой генштаба ВСУ стал Анатолий Баргилевич.