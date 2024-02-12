Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі

Сьогодні, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці українського лідера.

На Ставці було заслухано доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

«Пріоритетні питання незмінні: фронт та захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ», - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що на Ставці було ухвалено рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп.

Також було заслухано доповіді енергетиків та голів військово-громадянських адміністрацій прифронтових областей. Подальший розвиток багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- та теплопостачання.

Нагадаємо, що минулого тижня відбулися кадрові зміни у Генштабі ЗСУ: 8 лютого Зеленський призначив Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського , а 9 лютого новим головою генштабу ЗСУ став Анатолій Баргілевич.