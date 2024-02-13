ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії після російського обстрілу

Внаслідок російських обстрілів одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК сьогодні вночі.

«Агресор продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки щодо цивільних та енергетичних об'єктів України. У ніч із 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК», — йдеться у повідомленні компанії.

У повідомленні компанії немає вказівки на конкретну ТЕС, але, за даними джерел, йдеться про теплоелектростанцію в Дніпропетровський області.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та поновлення роботи обладнання.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 11 лютого, стався «приліт» енергетичним об'єктом у Павлограді Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталася пожежа, у кількох населених пунктах відсутнє водо- та енергопостачання.