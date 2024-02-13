18-летний киевлянин шпионил за самолетами ВСУ: ему грозит пожизненное заключение

Задержанный подозревается в работе на ФСБ. Фото: СБУ

СБУ задержала 18-летнего жителя столицы, арендовавшего квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Коллаборант пытался обнаружить места базирования авиации ВСУ. Также его интересовали направления и интенсивность полетов воздушных судов украинских войск.



«Для сбора развединформации агент поселился на несколько дней в съемной квартире вблизи местного аэродрома. При этом он разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность "прилетов" по энергообъектам», — говорится в сообщении.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем», когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве. По данным следствия, вражеским приспешником оказался 18-летний житель столицы.



Несколько месяцев назад молодой человек дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности.



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Ранее СБУ разоблачила в Николаеве агента спецслужб РФ, который собирал разведданные вблизи акватории Черного моря, устанавливая веб-камеры вблизи местного порта.