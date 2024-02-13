18-річний киянин шпигував за літаками ЗСУ: йому загрожує довічне ув'язнення

Затриманий підозрюється у роботі на ФСБ. Фото: СБУ

СБУ затримала 18-річного мешканця столиці, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Колаборант намагався знайти місця базування авіації ЗСУ. Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.



«Для збору розвідінформації агент оселився на кілька днів у орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. При цьому він розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з'ясовував точність "прильотів" щодо енергооб'єктів», — йдеться у повідомленні.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці.



Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особистість якого вже ідентифікована Службою безпеки.



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Раніше СБУ викрила в Миколаєві агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані поблизу акваторії Чорного моря, встановлюючи вебкамери поблизу місцевого порту.