В Мариуполе российские военные протаранили легковушку, водитель погиб

Легковой автомобиль, в котором ехала семья мариупольцев, протаранили российские военные. Водитель погиб. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе российские военные протаранили легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

«По улице Куприна российский военный «Урал» столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилась семья мариупольцев. Водитель последнего скончался на месте, жена и ребенок госпитализированы», — говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что подобные аварии с участием российских военных стали довольно частыми.

«Оккупанты не соблюдают никаких правил дорожного движения, считая, что им законы не писаны. Жертвами становятся мирные мариупольцы», — подчеркнули в горсовете.

Напомним, что сегодня 13 февраля жители Мариуполя сообщали о звуках взрывов.