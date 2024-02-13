У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув

Легковий автомобіль, у якому їхала сім'я маріупольців, протаранили російські військові. Водій загинув. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі російські військові протаранили легковий автомобіль. Водій легковика загинув. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

«На вулиці Купріна російський військовий «Урал» зіткнувся з легковим автомобілем, у якому перебувала родина маріупольців. Водій останнього помер на місці, дружина та дитина госпіталізовані», — йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що подібні аварії за участю російських військових стали досить частими.

«Окупанти не дотримуються жодних правил дорожнього руху, вважаючи, що їм закони не писані. Жертвами стають мирні маріупольці», — наголосили у міськраді.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 лютого, жителі Маріуполя повідомляли про звуки вибухів .