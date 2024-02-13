У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув

В окупованому Маріуполі російські військові протаранили легковий автомобіль. Водій легковика загинув. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.
«На вулиці Купріна російський військовий «Урал» зіткнувся з легковим автомобілем, у якому перебувала родина маріупольців. Водій останнього помер на місці, дружина та дитина госпіталізовані», — йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, що подібні аварії за участю російських військових стали досить частими.
«Окупанти не дотримуються жодних правил дорожнього руху, вважаючи, що їм закони не писані. Жертвами стають мирні маріупольці», — наголосили у міськраді.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 лютого, жителі Маріуполя повідомляли про звуки вибухів .