Американские сенаторы проголосовали за пакет помощи Украине на 60 млрд долларов

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал пакет, который предусматривает новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов. Об этом стало известно из трансляции с заседания Сената.

В настоящее время голосование сенаторов продолжается. Но уже есть более 60 голосов, из 50 необходимых.

В то же время наблюдатели отмечают, что это еще не финальное решение США. Поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой, Майк Джонсон, уже раскритиковал документ.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять законопроект, в котором помимо прочего предусмотрена финансовая помощь Украине. Также проект закона направлен на усиление миграционной политики США.