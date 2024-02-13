  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Американські сенатори проголосували за пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів

13 лютого 2024, 13:38

Американські сенатори проголосували за пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів

Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні на суму понад 60 млрд доларів. Про це стало відомо із трансляції із засідання Сенату.

Наразі голосування сенаторів триває. Але вже є понад 60 голосів із 50 необхідних.

Водночас, спостерігачі зазначають, що це ще не фінальне рішення США. Оскільки законопроект має пройти Палату представників, спікер якої, Майк Джонсон, вже розкритикував документ.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроект, в якому також передбачено фінансову допомогу Україні. Також проект закону спрямований на посилення міграційної політики США.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Допомога Україні США Сенат США голосування

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:42
У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув
12:08
В окупованому Маріуполі чути звуки вибухів
11:55
Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки»
10:20
Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донеччини минулої доби
09:50
У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну
08:20
Українські сили ППО вночі збили 16 дронів
23:45
Головне за день: У Маріуполі окупанти відбирають квартири. Війська РФ просунулися в Авдіївці
17:30
Окупанти зібрали 30-кілометровий «цар-поїзд» на Донеччині: DeepState показав радарні фото
12:20
В окупованій Кремінній росіяни пограбували квартиру онкохворої жінки
11:45
У Маріуполі окупанти забирають квартири місцевих жителів
11:30
Поки Міноборони РФ мовчить, журналісти дізналися імена чотирьох моряків, які зникли безвісти через удар по кораблю «Новочеркаськ»
10:25
За добу під вогнем росіян опинилися населені пункти у трьох районах Донеччини
08:10
У ЗСУ розповіли про збиті вночі повітряні цілі
07:34
Вночі росіяни вдарили ракетами по Селидовому, троє поранених
23:21
Головне за день: Росіяни намагаються захопити Авдіївку. У РФ помер донеччанин, звинувачений у «шпигунстві»
19:49
У РФ помер мешканець Донецької області, якого звинувачували у «шпигунстві»
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
усі новини
13:38
Американські сенатори проголосували за пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів
13:17
У Москві горить завод МіГ — ЗМІ
13:13
МВС РФ оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас
12:42
У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув
12:08
В окупованому Маріуполі чути звуки вибухів
11:55
Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки»
11:22
У Дніпрі повністю відновлено подачу електроенергії
10:55
18-річний киянин шпигував за літаками ЗСУ: йому загрожує довічне ув'язнення
10:42
У Дніпрі після нічного обстрілу евакуюють лікарню та закривають школи
10:20
Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донеччини минулої доби
09:50
У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну
09:15
Окупанти закуповують термінали Starlink в арабських країнах — ГУР
08:55
Російські окупанти поранили чотирьох жителів Донецької області під час обстрілів Нью-Йорка та Селидового
08:30
ССО знищили командно-спостережний пост росіян на Херсонському напрямку
08:20
Українські сили ППО вночі збили 16 дронів
07:48
ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії після російського обстрілу
23:45
Головне за день: У Маріуполі окупанти відбирають квартири. Війська РФ просунулися в Авдіївці
22:46
Шлях, довжиною у 5 країн: із ТОТ евакуювали 80-річну жінку
21:23
РФ застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Київ 7 лютого
21:19
У Краматорському районі внаслідок детонації ВНП загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення
усі новини
ВІДЕО
Легковий автомобіль, у якому їхала сім'я маріупольців, протаранили російські військові. Водій загинув. Фото: Маріупольська міська рада У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув
13 лютого, 12:42
Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки». Фото: кадр із відео Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки»
13 лютого, 11:55
КСП росіян у Херсонській області. Фото: кадр із відео ССО знищили командно-спостережний пост росіян на Херсонському напрямку
13 лютого, 08:30
Російські окупанти у захопленій Донецькій області зібрали «цар-потяг». Фото: DeepState Окупанти зібрали 30-кілометровий «цар-поїзд» на Донеччині: DeepState показав радарні фото
12 лютого, 17:30
Підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя затримано. Фото: Нацполіція Затримано підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя
12 лютого, 13:12
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
10 лютого, 19:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама