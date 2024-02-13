Американські сенатори проголосували за пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів

Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні на суму понад 60 млрд доларів. Про це стало відомо із трансляції із засідання Сенату.

Наразі голосування сенаторів триває. Але вже є понад 60 голосів із 50 необхідних.

Водночас, спостерігачі зазначають, що це ще не фінальне рішення США. Оскільки законопроект має пройти Палату представників, спікер якої, Майк Джонсон, вже розкритикував документ.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроект, в якому також передбачено фінансову допомогу Україні. Також проект закону спрямований на посилення міграційної політики США.