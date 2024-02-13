Россияне обстреляли рынок в Харьковской области, есть жертвы

Российские войска во вторник, 13 февраля, обстреляли рынок в Волчанске Харьковской области. Одна женщина погибла, еще одна была ранена. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Около 11 утра российские войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Волчанска. В момент обстрела люди находились на местном рынке», — рассказал он.

По словам главы ОВА, в результате действий оккупанта 61-летняя женщина погибла от мино-взрывной травмы.

«Еще одна 50-летняя гражданская была ранена», — добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла массированные удары по селу Водяное Харьковской области вечером 10 февраля. В результате бомбардировок погибла женщина.