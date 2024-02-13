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Росіяни обстріляли ринок у Харківській області, є жертви

13 лютого 2024, 14:03

Росіяни обстріляли ринок у Харківській області, є жертви

Російські війська у вівторок, 13 лютого, обстріляли ринок у Вовчанську Харківської області. Одна жінка загинула, ще одну поранено. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку», — розповів він.

За словами голови ОВА, внаслідок дій окупанта 61-річна жінка загинула від отриманої  травми.

«Ще одна 50-річна цивільна була поранена», — додав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала масованих ударів по селу Водяне Харківської області увечері 10 лютого. Внаслідок бомбардувань загинула жінка.

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