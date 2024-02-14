СБУ задержала информатора, который наводил ракеты на Харьков

Информатор РФ, который наводил ракеты на Харьков. Фото: СБУ

Специалисты Службы безопасности задержали еще одного информатора российских спецслужб, корректировавшего воздушные удары РФ по критической инфраструктуре Харькова, информирует пресс-центр СБУ.



Среди основных целей РФ были стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс Украины. Для большей эффективности ракетно-дроновых атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего агента геолокации украинской ПВО.



«Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем производил там скрытую фото- и видеосъемку. Все полученные сведения он пересылал в несколько чатов прокремлевских телеграм-каналов, контролируемых спецслужбами РФ», — говорится в сообщении.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

По данным следствия, коллаборантом является 58-летний местный житель. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам развединформацию через популярные мессенджеры.



Ему сообщили о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, поэтому мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.



Ранее СБУ задержала 18-летнего жителя столицы, арендовавшего квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ.