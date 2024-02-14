СБУ затримала інформатора, який наводив ракети на Харків

Інформатор РФ, який наводив ракети на Харків. Фото: СБУ

Фахівці Служби безпеки затримали ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі Харкова, інформує пресцентр СБУ.



Серед основних цілей РФ були стратегічно важливі підприємства, включаючи оборонно-промисловий комплекс України. Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об'єкти окупанти розраховували одержати від свого агента геолокації української ППО.



«Для збору розвідданих фігурант знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховану фото- та відеозйомку. Усі отримані відомості він пересилав у кілька чатів прокремлівських телеграм-каналів, які контролюють спецслужби РФ», — йдеться у повідомленні.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

За даними слідства, колаборантом виявився 58-річний місцевий мешканець. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.



Йому повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, тому чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.



Раніше СБУ затримала 18-річного мешканця столиці, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ.