Оккупанты за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Донетчины: в ОВА показали последствия

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 13 февраля, 23 раза обстреляли Донецкую область. В результате атак повреждены десятки населенных пунктов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По словам главы региона, под огонь российских войск попали Авдеевка, Новогродовка, Красногоровка, Часов Яр и другие. Получили повреждения жилые дома и корпус медицинского учреждения.



Ситуация в Донецкой области следующая:





Покровский район. Селидово получило 4 ракетных удара — 3 человека погибли, 12 ранены; разрушены 5-этажка и корпус больницы, повреждены 9 многоэтажек. В Новогродовке ранен человек, поврежден 21 многоэтажка и 5 админзданий. Авдеевка подверглась многочисленным артобстрелам и авиаударам. В Красногоровке поврежден дом. Еще 1 дом поврежден в Остром Кураховской громады.





Краматорский район. В Лиманской громаде разрушен дом в Ставках. Обстреляны окрестности Константиновской громады.





Бахмутский район. В Часовом Яру один человек ранен, повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецке повреждено админздание. В Северске повреждена многоэтажка и 2 частных дома. В Звановке разрушены 2 дома, повреждены еще 4.





Напомним, российская армия в ночь на 14 февраля дважды обстреляла Селидово Донецкой области. В результате атаки есть жертвы, поврежден корпус больницы.