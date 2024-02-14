Окупанти за добу обстріляли десятки населених пунктів Донеччини: в ОВА показали наслідки

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 13 лютого, 23 рази обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак пошкоджено десятки населених пунктів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За словами глави регіону, під вогонь російських військ потрапили Авдіївка, Новогродівка, Красногорівка, Часів Яр та інші. Отримали пошкодження житлові будинки та корпус медичного закладу.



Ситуація на Донеччині наступна:





Покровський район. Селидове зазнало 4 ракетних ударів — 3 людини загинули, 12 поранені; зруйновано 5-поверхівку та корпус лікарні, пошкоджено 9 багатоповерхівок. У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку і 5 адмінбудівель. Авдіївка зазнала численних артобстрілів та авіаударів. У Красногорівці пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджено у Гострому Курахівської громади.





Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.





Бахмутський район. 1 людина поранена у Часовому Яру, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Торецьку пошкоджена адмінбудівля. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. У Званівці зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 4.





Нагадаємо, російська армія в ніч проти 14 лютого двічі обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є жертви, пошкоджено корпус лікарні.